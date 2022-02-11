В этом году более 683,4 тысячи кыргызстанцев получили социальные выплаты

Более 683,4 тысячи кыргызстанцев получили социальные выплаты в виде пособий и компенсаций по состоянию на начало 2022 года. Об этом было сказано на итоговой коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

За прошлый год по линии министерства 399,1 тыс. человек смогли пройти профессиональное обучение, были поставлены на учет службами занятости или трудоустроены, в том числе в рамках совместного проекта с ВПП ООН "Продукты в обмен на труд".

Территориальными подразделениями Минтруда, соцобеспечения и миграции были оказаны различные услуги 192,3 тысячи пожилых граждан, граждан с инвалидностью, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти услуги включали в себя выдачу кресел-колясок и протезно-ортопедических изделий, путевок на санаторное лечение, уход на дому и в стационарных учреждениях и т.д. Услуги в сфере миграции получили более 57,0 тыс. чел.

"Всего министерством были оказаны услуги 1 млн 331,8 тысячи граждан, что составляет более 19% населения республики. А вопросы оплаты труда, охраны труда, регулирования трудовых отношений работающих людей охватывают 2,4 млн. человек. Данные цифры ясно показывают, что задачи, возложенные на наше министерство, являются ответственными, трудными и сложными.

В 2021 году были решены проблемы, которые не решались в течение многих лет. Указом президента повышены размеры ряда выплат, размер социальных пособий до 200 процентов (1 января). Для этого из бюджета было выделено свыше 7 млрд сомов (7 219 865,6 тыс. сомов). Такой поддержкой было охвачено 99,1 тыс. человек.

В интернатных учреждениях на 100% были повышены нормы на питание. Этот вопрос не решался с 2014 года. В то же время не реализовывают указ президента на должном уровне. Имеются недостатки в предоставлении услуг в Сузакском, Жайылском интернате и Искре", – сказал министр.