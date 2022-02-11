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При задержании пьяных мигрантов в Москве пострадали полицейские

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В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали двое полицейских, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Царицино. На приезжих пожаловались жильцы соседних домов. Прибыв на место, полицейские увидели сильно пьяных пьяных молодых людей, продолжающих возлияния на детской площадке. Предъявлять документы они отказались.

При попытки задержания мигранты начали сопротивляться, материться и бить сотрудников, у одного из полицейских отобрали дубинку. В этот момент другой правоохранитель достал оружие и пригрозил открыть огонь.

Одного 28-летнего мигранта далось задержать, второй сбежал. Сотрудникам пришлось вызвать скорую, они были госпитализированы с ушибами головы.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/413882
Теги:
Москва, Мигрант
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