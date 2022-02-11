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Не смог записаться на ПЦР-тест в государственную лабораторию

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке жители жалуются на сложности при записи на ПЦР-тест COVID-19 в государственную лабораторию. В редакцию vb.kg написал читатель, который сообщил, что перед вылетом за границу ему понадобился ПЦР-тест, но он не смог записаться по телефону онлайн-записи.

Чтобы сэкономить, решил пойти в государственную лабораторию, по адресу: Фрунзе, 535. Но оказалось, нельзя, как в частных лабораториях, в тот же день сдать анализы. На заборе висит объявление о том, что надо заранее записаться, а на следующий день прийти для анализа. Это неудобно, ведь ПЦР-тест действует всего лишь 48 часов, а не 72 часа, как раньше. Нужно учитывать, сколько времени уйдет на ожидание результата, а пассажиры приходят сдавать анализы за день перед вылетом. Я все-таки попробовал записаться, но телефон оказался все время занят. Пришлось все равно идти сдавать анализы в частную лабораторию. И это не только моя история, а многих людей, стоящих там в очереди, они, как и я, пошли в платную лабораторию. Почему в государственных учреждениях все так сложно?" - спрашивает читатель.


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URL: https://www.vb.kg/413887
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, ПЦР
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