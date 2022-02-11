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Пограничники КР пресекли незаконный ввоз контрабандных сигарет из РУз

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- Назгуль Абдыразакова
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10 февраля 2022 года пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Босого-Таш Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил двух граждан, которые направлялись из Узбекистана в Кыргызстан на лошадях.

"Увидев пограничников, нарушители бросили груз в100 метрах от линии границы на территории Кыргызстана и скрылись на территории Узбекистана. В ходе досмотра груза пограничники обнаружили 800 блоков сигарет марки MILANO.По предварительным данным, стоимость контрабандных сигарет составила 800 000 сомов. После оформления соответствующих документов груз будет передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства"- говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/413888
Теги:
контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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