Краденные автомобильные аккумуляторы найдены в столичном ломбарде

В Чуйской области задержаны подозреваемые в краже аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД данного региона.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Аламудунского района с заявлением обратился 39-летний Ш.Б. житель Бишкека, он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период времени с. 00:00 часов по 09:00 часов 29 января 2022 года находясь по адресу с. Аламудун ул. Гоголя похитили аккумуляторы от грузовой автомашины марки "ДАФ ФТ" в количестве 2 шт.

Сумма причинённого ущерба устанавливается. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного ст.205 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были установлены и доставлены ОВД района 23-летний Л.А., 26-летний У.Я., 33-летний Р.А. 23-летний Л.А. в порядке ст.ст. 96-97 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС г.Бишкек. В отношении Р.А. и У.Я. в ходе следствия будет дана юридическая оценка. Вещественные доказательства изъяты в одном из ломбардов в г.Бишкек. Кроме, того сотрудники милиции установили что Л.А. подозревается в совершении аналогичных фактов которые были зарегистрированы в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района, на данный момент насчитываться 4 факта. Расследование продолжается.