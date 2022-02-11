За мошенничество на $2 миллиона задержан экс-депутат Алиярбек Абжалиев

За мошенничество сотрудниками ГКНБ задержан экс-депутат Алиярбек Абжалиев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ведомство с заявлением обратился предприниматель, которому был причинен ущерб в размере 2 миллиона долларов в результате мошеннических действий, совершенных со стороны гражданина А.А. в его бытность депутатом ЖК.

В результате проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение, а полученные материалы легли в основу принятия решения о возбуждении уголовного дела по данному факту по ст.209 УК КР ("Мошенничество").

На основании собранных по делу доказательств А.А. задержан по подозрению в совершении указанного преступления, ему предъявлено соответствующее обвинение, и 10 февраля 2022 года Первомайским районным судом города Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Источники vb.kg рассказали, что под инициалами А.А. подразумевается сват бывшего президента Сооронбая Жээнбекова - экс-депутат ЖК Алиярбек Абжалиев.