В апреле ожидается масштабное увеличение заработных плат бюджетников

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в коллегии министерства финансов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным в ходе коллегии была представлена информация о результатах деятельности ведомства в прошедшем году и планах на 2022 год.

Глава кабмина отметил, что качество бюджетной, налоговой, в целом финансовой политики определяет поступательное и динамичное развитие любого государства.

"Наступает новый этап для нашей страны, мы взяли на себя большие обязательства. За прошедший год сделано многое. Значительные ресурсы направлены на развитие регионов, поддержку социальной сферы путем увеличения пособий, заработных плат, оснащение вооружённых сил современной военной техникой и отдача от использования этих средств должна быть ощутимой для общества. Каждый гражданин нашей страны должен ощутить на себе эти изменения. В апреле планируется самое масштабное увеличение заработных плат работников бюджетной сферы. Расчеты должны быть четкие и обоснованные", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что необходимо кардинально повысить эффективность расходования бюджетных средств.

"Мы вступаем в очень ответственный период, на 2023 год приходится выплата самой большой части внешнего долга. Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул глава кабмина и поблагодарил сотрудников министерства финансов за профессионализм, твёрдость, ответственность и принципиальность в реализации избранной финансовой стратегии и тактики.