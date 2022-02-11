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ЦИК утвердила смету расходов на проведение выборов местных кенешей

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- Назгуль Абдыразакова
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Указом президента КР на 10 апреля 2022 года назначены выборов депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее данным центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов для проведения выборов депутатов некоторых местных кенешей на общую сумму 24 миллиона 683,2 тысячи сомов, в том числе:

  1. расходы Центральной избирательной комиссии в сумме 14 миллионов 687,2 тысячи сомов, включая средства для осуществления централизованных закупок для избирательных комиссий, необходимых на подготовку и проведение депутатов некоторых местных кенешей.
  2. расходы 13 территориальных избирательных комиссий (далее - ТИК) и 84 участковых избирательных комиссий (далее - УИК) в общей сумме 9 миллионов 996 тысяч сомов, которые распределяются согласно утвержденной Центральной избирательной комиссией сметой расходов для нижестоящих избирательных комиссий.

СПРАВКА

Смета расчитывается с учетом всех расходов необходимых на открытие, техническое оснащение и функционирование нижестоящих избирательных комиссий (количество членов в одной избирательной комиссии установлено в пределах 13-14 человек). Общее количество членов ТИК и УИК составляет 1241 человек:

  1. 13 ТИК - 158 человек,
  2. 84 УИК – 1083 человек

Также, оплата привлечённым специалистам групп технической поддержки – 30 человек, вознаграждение привлеченным операторам автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 168 человек, (их число рассчитывается исходя из количества избирателей).

Кроме того, в связи с круглосуточной работой, законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета 500 сомов в день, в день голосования и день, ему предшествующий членам ТИК и УИК, операторам идентификации, а также сотрудникам МВД (194 человек), привлекаемым для обеспечения безопасности и порядка.


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URL: https://www.vb.kg/413900
Теги:
местный кенеш, ЦИК
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