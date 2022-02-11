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В КГМА заявили, что их ВУЗ вошел в топ-10 лучших университетов мира

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызская государственная медицинская академия им.И.К.Ахунбаева по результатам глобального агрегированного рейтинга 2022 года вошла в ТОП 10% лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По ее данным, уже более трех лет команда агрегатора независимой оценки высшего образования best-edu.ru выпускает глобальную версию агрегированного рейтинга. В 2022 году Глобальный агрегированный рейтинг включает в себя 12 наиболее авторитетных глобальных институциональных рейтинга и европейскую базу данных аккредитованных программ DEQAR.

Данные размещены в открытом доступе на портале best-edu.ru. Сервис портала позволяет сделать выборки по годам, странам, объединениям, а также сравнить вузы между собой. С презентацией рейтинга можно ознакомиться на канале Youtube.

"Следует отметить, в список вошли два вуза Кыргызстана: КГМА им.И.К.Aхунбаева и Американский Университет в ЦА", - говорится в сообщении ВУЗа.


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URL: https://www.vb.kg/413901
Теги:
вуз, рейтинг, медицина
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