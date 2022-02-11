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Первый пациент получил экспериментальную вакцину от рака в Великобритании

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- Дарья Таирова
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Первому пациенту в Великобритании ввели экспериментальную вакцину от рака в рамках новаторского клинического исследования, сообщает Birmingham Mail.

54-летний Грэм Бут, который долгое время боролся с раком головы и шеи, стал первым человеком в Великобритании, получившим экспериментальную вакцину от рака.

При новом лечении мужчине будет сделана серия инъекций, специально разработанных для соответствия его ДНК, в рамках клинических испытаний трансгена, проводимых в Онкологическом центре Клаттербриджа в Виррале.

Ученые пояснили, что препарат назвали вакциной, потому что он предназначен для активации иммунной системы, чтобы навсегда предотвратить рак, подобно тому, как вакцины обучают иммунную систему сопротивляться болезням.

Грэм Бут будет проходить курс иммунотерапии в течение года и заявил, что полон надежд от участия в испытании, так как у него больше не осталось других вариантов.

По словам Бута, у него впервые диагностировали рак головы и шеи в 2011 году. Затем болезнь возвращалась 4 раза, каждый из которых включал сложное лечение, в том числе операции на лице для удаления и восстановления тканей, а также постоянную лучевую терапию.

Лечение является частью исследовательского проекта, направленного на снижение смертности и рецидивов рака головы и шеи, в том числе рака горла, шеи, рта и языка. Ожидается, что к эксперименту присоединятся больше пациентов, и ученые надеются узнать больше о потенциале вакцины для лечения других видов рака.


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URL: https://www.vb.kg/413905
Теги:
Великобритания, онкология
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