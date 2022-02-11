Союз МСУ провел семинар для муниципалитетов двух областей КР

Организация и улучшение услуг на местном уровне является главным приоритетом для органов местных самоуправлений. Однако, не все муниципалитеты способны выполнять эти задачи. Для решения этих вопросов Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики совместно с международными партнерами оказывает поддержку муниципалитетам. Одним из таких мероприятий является "Проект улучшения услуг на местном уровне", который предоставляет стимулирующие гранты для организации и улучшения услуг.

Проект реализуется в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях уже 5 лет и продолжится в этом году. Грантовая поддержка была оказана 67 муниципалитетам. Основной целью проекта является улучшение услуг на местном уровне. В этом году на участие в грантовом конкурсе, объявленном в рамках Проекта, поступили заявки от 38 муниципалитетов.

В целях оказания методологической помощи участникам Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях был проведен тренинг по подготовке и реализации Плана действий по улучшению услуг (ПДУУ), устойчивости улучшенных услуг и распространению процедур финансовой отчетности среди муниципалитетов.

Муниципалитеты, которые напишут в установленном порядке ПДУУ, будут отобраны на открытом конкурсе, и затем для них будет проведено дополнительное обучение методологии и будут предоставлены стимулирующие гранты.

Проект финансируется Правительством Швейцарии, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется консорциумом Хельветас и Института политики развития через Союз местного самоуправления Кыргызской Республики.