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Союз МСУ провел семинар для муниципалитетов двух областей КР

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Организация и улучшение услуг на местном уровне является главным приоритетом для органов местных самоуправлений. Однако, не все муниципалитеты способны выполнять эти задачи. Для решения этих вопросов Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики совместно с международными партнерами оказывает поддержку муниципалитетам. Одним из таких мероприятий является "Проект улучшения услуг на местном уровне", который предоставляет стимулирующие гранты для организации и улучшения услуг.

Проект реализуется в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях уже 5 лет и продолжится в этом году. Грантовая поддержка была оказана 67 муниципалитетам. Основной целью проекта является улучшение услуг на местном уровне. В этом году на участие в грантовом конкурсе, объявленном в рамках Проекта, поступили заявки от 38 муниципалитетов.

В целях оказания методологической помощи участникам Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях был проведен тренинг по подготовке и реализации Плана действий по улучшению услуг (ПДУУ), устойчивости улучшенных услуг и распространению процедур финансовой отчетности среди муниципалитетов.

Муниципалитеты, которые напишут в установленном порядке ПДУУ, будут отобраны на открытом конкурсе, и затем для них будет проведено дополнительное обучение методологии и будут предоставлены стимулирующие гранты.

Проект финансируется Правительством Швейцарии, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется консорциумом Хельветас и Института политики развития через Союз местного самоуправления Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/413908
Теги:
Иссык-Кульская область, МСУ, Кыргызстан
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