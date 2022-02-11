Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Таможенники КР пресекли попытку незаконного ввоза 20 тонн риса

232  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Юго-Западной таможни при проведении мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС на автодороге Ош - Ноокат было проверено автотранспортное средство марки "Скания" с полуприцепом марки "Шмитц". При досмотре в грузовом отсеке автотранспорта был обнаружен товар - рис "Лазер" в полиэтиленовых мешках в количестве 400 штук общим весом 20 тысяч кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общая среднерыночная стоимость товара составляет 1 млн 400 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.

Следственным отделом прокуратуры города Оша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.241 ч.1 УК КР. На сегодняшний день владелец товара гр. Т.У.А. оформил задержанный товар в таможенном отношении и оплатил все причитающиеся таможенные платежи в сумме 328 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413909
Теги:
Ошская область, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  