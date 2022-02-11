Таможенники КР пресекли попытку незаконного ввоза 20 тонн риса

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Юго-Западной таможни при проведении мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС на автодороге Ош - Ноокат было проверено автотранспортное средство марки "Скания" с полуприцепом марки "Шмитц". При досмотре в грузовом отсеке автотранспорта был обнаружен товар - рис "Лазер" в полиэтиленовых мешках в количестве 400 штук общим весом 20 тысяч кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, общая среднерыночная стоимость товара составляет 1 млн 400 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.

Следственным отделом прокуратуры города Оша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.241 ч.1 УК КР. На сегодняшний день владелец товара гр. Т.У.А. оформил задержанный товар в таможенном отношении и оплатил все причитающиеся таможенные платежи в сумме 328 тысяч сомов.