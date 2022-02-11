YouTube запланировал развивать метавселенную - проект на ранней стадии, но пообещали начать с игр. Сервис также видит потенциал в использовании NFT.

YouTube в своем блоге рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео - Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов - отвечать на них с помощью видео. Также собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года.

Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включенном на телевизоре, также заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной - в первую очередь компания будет работать над играми.