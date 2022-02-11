Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

YouTube запланировал развивать метавселенную

139  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

YouTube запланировал развивать метавселенную - проект на ранней стадии, но пообещали начать с игр. Сервис также видит потенциал в использовании NFT.

YouTube в своем блоге рассказал о функциях, которые появятся на платформе в течение года.

Платформа планирует развивать свой формат коротких вертикальных видео - Shorts. YouTube хочет добавить новые способы редактирования видео, возможность оставлять комментарии, а для авторов - отвечать на них с помощью видео. Также собирается добавить покупки в Shorts, обычных видео и прямых эфирах и изучает и другие способы для продажи товаров на площадке. Эту функцию компания тестировала в ноябре 2021 года.

Компания планирует добавить функцию, при которой пользователь сможет взаимодействовать с видео, включенном на телевизоре, также заявила, что видит потенциал в использовании NFT, а также будет прикладывать усилия в развитии метавселенной - в первую очередь компания будет работать над играми.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413910
Теги:
Интернет, соцсети, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  