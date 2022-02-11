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ГНС: Налоговая задолженность кыргызстанцев достигла 25,2 млрд сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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По состоянию на 1 января 2022 года сумма налоговой задолженности составила 25,2 миллиардасомов, задолженность по страховым взносам – 2 миллиарда 37,3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба государственной налоговой службы.

По ее данным, налоговые органы республики в 2021 году провели определенную работу по взысканию задолженности по налогам и страховым взносам. В результате принятых мер в счет погашения задолженности по налогам поступили 5 миллиардов 397,9 миллиона сомов, по страховым взносам – 1 миллиард 386,1 миллиона сомов.

Налогоплательщикам вручены 74 тысячи195 решений на сумму 15 миллиардов сомов, из которых взысканы 4,6 миллиарда сомов.

На расчетные счета налогоплательщиков выставлены 2 тысячи 464 налоговых платежных требования на сумму 2 миллиарда сомов, их них взысканы 481,6 миллиона сомов.

За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложены 3 тысячи 975 штрафов на 8,4 миллиона сомов, взысканы 6,5 миллиона сомов.

"В настоящее время ГНС проводит реструктуризацию задолженности по налогам и страховым взносам путем списания начисленных пени, санкций и штрафов при уплате основной суммы задолженности", - говорится в сообщении налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/413911
Теги:
долг, налоги в Кыргызстане
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