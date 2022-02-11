Северная Корея готовится к военному параду

Спутниковые снимки зафиксировали возможную подготовку к военному параду в Северной Корее. Об этом сообщает UNN.

Специалисты Вашингтонского аналитического центра 38 North заметили несколько сотен военнослужащих в строю на полигоне Mirim Parade в Пхеньяне. Полигон был спроектирован как копия городской площади Ким Ир Сена, где обычно проводятся парады.

Вблизи полигона было припарковано более 240 автобусов, но не было никаких признаков крупной военной техники, такой как баллистические ракеты Северной Кореи.

"Это может указывать на то, что предстоящее мероприятие будет состоять в основном из людей. Северная Корея не объявляет о таких мероприятиях заранее, но за последние несколько лет тренировки на полигоне Mirim Parade обычно начинались за один или несколько месяцев до торжеств", - говорится в сообщении 38 North.

16 февраля Северная Корея планирует отпраздновать 80-летие покойного отца лидера Ким Чен Ына Ким Чен Ира. А 15-го исполнится 110 лет со дня рождения его покойного деда и основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Обе даты считаются главными праздниками в Северной Корее, которая часто использует такие случаи, чтобы продемонстрировать свою военную мощь.