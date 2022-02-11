Назначены заместители Верховного суда

Согласно указу КР Садыра Жапарова судья Верховного суда Бакирова Нургуль Жакыповна назначена заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Судья Верховного суда Мусаев Нурлан Алишерович назначен заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет.

Cудья Верховного суда Давлетов Айбек Абубакирович назначен заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет.

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович назначен заместителем председателя Конституционного суда Кыргызской Республики сроком на 5 лет.