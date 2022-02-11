Погода
$ 84.70 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Назначены заместители Верховного суда

219  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно указу КР Садыра Жапарова судья Верховного суда Бакирова Нургуль Жакыповна назначена заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Судья Верховного суда Мусаев Нурлан Алишерович назначен заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет.

Cудья Верховного суда Давлетов Айбек Абубакирович назначен заместителем председателя Верховного суда сроком на 5 лет.

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович назначен заместителем председателя Конституционного суда Кыргызской Республики сроком на 5 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413916
Теги:
Верховный суд, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  