Chainalysis: С 2020 года хакеры-вымогатели получили 1,3 миллиарда долларов

Аналитики Chainalysis: с 2020 года хакеры-вымогатели получили от своих жертв 1,3 миллиарда долларов. Средняя сумма выкупа возросла до 118 тысяч долларов.

За 2020-2021 годы крупнейшие операторы программ-вымогателей получили от своих жертв около 1,3 миллиардов долларов в криптовалюте. Об этом в своем отчете сообщает аналитическая компания Chainalysis.

В 2020 году хакеры получили более 692 миллионов долларов, а в 2021 году - более 602 миллионов. Но эксперты предполагают, что истинная сумма выкупов намного больше.