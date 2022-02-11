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Chainalysis: С 2020 года хакеры-вымогатели получили 1,3 миллиарда долларов

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- Айжан Мамбеталиева
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Аналитики Chainalysis: с 2020 года хакеры-вымогатели получили от своих жертв 1,3 миллиарда долларов. Средняя сумма выкупа возросла до 118 тысяч долларов.

За 2020-2021 годы крупнейшие операторы программ-вымогателей получили от своих жертв около 1,3 миллиардов долларов в криптовалюте. Об этом в своем отчете сообщает аналитическая компания Chainalysis.

В 2020 году хакеры получили более 692 миллионов долларов, а в 2021 году - более 602 миллионов. Но эксперты предполагают, что истинная сумма выкупов намного больше.


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URL: https://www.vb.kg/413917
Теги:
Интернет, в мире, криптовалюта
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