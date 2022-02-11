На планете с умирающим солнцем возможна жизнь

Английские ученые считают, что вблизи умирающего Солнца может существовать планета, на которой могла бы поддерживаться жизнь. Об этом сообщает BBC.

Данное исследование было опубликовано в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Планету ученые обнаружили в "обитаемой зоне" звезды, где не очень холодно и не слишком жарко для поддержания жизни. Профессор Джей Фарихи, работающий в Университетском колледже Лондона и руководивший исследованием, рассказал, что это наблюдение было новым для астрономов.

"Это первый случай, когда что-то было замечено в обитаемой зоне белого карлика. Таким образом, существует возможность жизни в другом мире, который вращается вокруг белого карлика", - считает профессор.

Возможная планета, которая находится на расстоянии 117 световых лет от Земли, лежит в 60 раз ближе к звезде, чем наша планета к Солнцу.

Прямых доказательств существования планеты у членов исследовательской группы нет, но движение 65 тел размером с Луну, вращающихся вокруг зоны белого карлика, позволяет предположить, что она существует. Расстояние тел друг от друга не меняется, что позволяет ученым предположить, что они находятся под воздействием гравитации вблизи планеты.

"Это был шок для команды. Движение было устрашающе точным", - поясняет профессор Фарихи.

Полученные результаты должны побудить астрономов заняться активными поисками прямых доказательств наличия планет вокруг белых карликов.