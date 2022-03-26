В Нарынской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

24 марта 2022 года ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых веществ, на территории Нарынской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным сотрудниками органов национальной безопасности при содействии сотрудников УВД Нарынской области и в/ч ПС ГКНБ КР осуществлен выезд в село Семиз-Бел Кочкорского района Нарынской области, где вблизи Орто-Токойского водохранилища обнаружен схрон оружий и боеприпасов организованный со стороны неизвестных лиц.

Так, в указанном тайнике обнаружены:

-2 единицы обрезного гладкоствольного оружия;

-1 единица гладкоствольного охотничьего оружия;

-1 единица нарезного мелкокалиберного оружия,

-1 единица карабина марки "Сайга-410";

- 59 штук патронов различного калибра.

Следует отметить, что во всех обнаруженных оружиях и боеприпасах стерты серийные номера, в том числе маркировочные данные на патронах.

В настоящее время в целях установления лиц, организовавших указанный тайник с оружиями, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.