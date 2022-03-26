Погода
$ 89.62 - 91.62
€ 99.25 - 101.25

В Нарынской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

188  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 марта 2022 года ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых веществ, на территории Нарынской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным сотрудниками органов национальной безопасности при содействии сотрудников УВД Нарынской области и в/ч ПС ГКНБ КР осуществлен выезд в село Семиз-Бел Кочкорского района Нарынской области, где вблизи Орто-Токойского водохранилища обнаружен схрон оружий и боеприпасов организованный со стороны неизвестных лиц.

Так, в указанном тайнике обнаружены:

-2 единицы обрезного гладкоствольного оружия;

-1 единица гладкоствольного охотничьего оружия;

-1 единица нарезного мелкокалиберного оружия,

-1 единица карабина марки "Сайга-410";

- 59 штук патронов различного калибра.

Следует отметить, что во всех обнаруженных оружиях и боеприпасах стерты серийные номера, в том числе маркировочные данные на патронах.

В настоящее время в целях установления лиц, организовавших указанный тайник с оружиями, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413921
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, оружие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  