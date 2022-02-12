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В КР пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с министром Евразийской экономической комиссии, академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров отметил приоритетность сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнув, что республика выступает за постоянное наращивание взаимного сотрудничества с государствами-членами интеграционного объединения.

В ходе беседы были обсуждены вопросы организации Евразийского экономического форума в рамках проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета в текущем году в Кыргызстане. Стороны также обсудили перспективы развития финансово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/413926
Теги:
Акылбек Жапаров, Евразийский экономический союз, Кабинет министров
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