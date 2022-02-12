В КР пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета

Председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с министром Евразийской экономической комиссии, академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров отметил приоритетность сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнув, что республика выступает за постоянное наращивание взаимного сотрудничества с государствами-членами интеграционного объединения.

В ходе беседы были обсуждены вопросы организации Евразийского экономического форума в рамках проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета в текущем году в Кыргызстане. Стороны также обсудили перспективы развития финансово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС.