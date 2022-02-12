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В Джалал-Абаде выявлен притон по оказанию интимных услуг

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Джалал-Абад во одном из многоквартирных домов выявлен притон по оказанию интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Указывается, что в ОВД города Джалал-Абада поступило сообщение о том, что гражданка "А" ведет аморальный образ жизни и занимается проституцией. Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД г. Жалал-Абад по статье 160 (пропаганда проституции и безнравственности) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Службы по борьбе с экстремизмом и нелегальной миграцией МВД КР в одном из многоквартирных домов г. Жалал-Абада на съёмной квартире выявлены "девушки легкого поведения", которые предлагали интим услуги через рекламу в интернете и социальных сетях, а за оказываемые услуги брали денежные средства.

Так, в ходе проведения обыска выявлена К.М. 2001 года рождения уроженка, Чуйской области и Ж.Н. 2002 года рождения, жительница Иссык-Кульской области, также занимающаяся предоставлением интим услуг за деньги.

При обыске в качестве вещественных доказательств изъяты денежные средства и предметы интимного характера. По данному факту ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/413927
Теги:
Джалал-Абадская область, проституция, УВД
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