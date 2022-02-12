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Врачи рассказали, чем ковидный насморк отличается от обычного

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- Умар Тамашев
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Один из симптомов ковида при заражении штаммом омикрон - насморк, который был нехарактерен для коронавирусной инфекции прежде. При этом ученые говорят, что как раз характерный признак ковида - потеря обоняния - стал встречаться реже. "Екатеринбург онлайн" поговорил с врачом-пульмонологом, доктором медицинских наук Натальей Эсауловой о том, как отличить ковидный насморк от нековидного и можно ли это сделать.

"У предыдущих штаммов такие симптомы, как насморк (ринорея), боли в горле и осиплость встречались редко. Сейчас у 90 процентов пациентов, которых мы видим, встречаются такие симптомы", - говорит пульмонолог Наталья Эсаулова.

Более легкие симптомы связаны с тем, что, с одной стороны, вирус стал менее опасен, а с другой - появилось больше привитых и переболевших, которые повторно заражаются.

"Значительных отличий от других ОРВИ нет - такой же насморк, как при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях, - говорит Наталья Эсаулова. - Единственное, что можно сказать, насморк при штамме омикрон протекает более длительно и сопровождает пациента практически весь период болезни: от трех до семи-десяти дней. Такую тенденцию видим у большинства наших пациентов. Чаще всего насморк сопровождается затрудненным дыханием в связи с отеком слизистой носа и головной болью из-за невозможности нормального дыхания носом. Также очень характерны обильные выделения в период острого периода болезни", - говорит Эсаулова.

Лечить ковидный насморк какими-то особенными способами не нужно - Минздрав рекомендует просто промывать нос солевыми растворами (лучше купить готовый - они более физиологичны из-за содержания в смеси нескольких солей, а не только обычной пищевой). Если решите воспользоваться сосудосуживающими каплями и спреями - не увлекайтесь, они вызывают привыкание.


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URL: https://www.vb.kg/413934
Теги:
медицина, коронавирус, COVID-19, COVID
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