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В Подмосковье одноклассник ранил ножом шестиклассника из КР

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В подмосковных Мытищах конфликт между учениками шестого класса - уроженцами Чечни и Кыргызстана - закончился поножовщиной. Первый пырнул второго в грудь: клинок вошел на девять сантиметров.

Как сообщила РБК старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, конфликт произошел 10 февраля в учебном классе. Нападавший ударил 13-летнего школьника ножом в область ключицы. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, сотрудников школы, а также родителей подростков. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

По информации источника РИА Новости, конфликт произошел между шестиклассниками из-за того, что один из них нецензурно выражался. Нападавший ударил его в левое плечо, предположительно, перочинным ножом, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, он подключен к аппарату ИВЛ, у подростка задето легкое.


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URL: https://www.vb.kg/413939
Теги:
дети, поножовщина, Россия, Кыргызстан
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