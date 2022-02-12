В Подмосковье одноклассник ранил ножом шестиклассника из КР

В подмосковных Мытищах конфликт между учениками шестого класса - уроженцами Чечни и Кыргызстана - закончился поножовщиной. Первый пырнул второго в грудь: клинок вошел на девять сантиметров.

Как сообщила РБК старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, конфликт произошел 10 февраля в учебном классе. Нападавший ударил 13-летнего школьника ножом в область ключицы. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, сотрудников школы, а также родителей подростков. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

По информации источника РИА Новости, конфликт произошел между шестиклассниками из-за того, что один из них нецензурно выражался. Нападавший ударил его в левое плечо, предположительно, перочинным ножом, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, он подключен к аппарату ИВЛ, у подростка задето легкое.