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Пограничники пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан огурцов из Таджикистана

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- Алина Мамаева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 12 февраля 2022 года пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза (овощей) через границу.

Уточняется, что в ходе несения службы местности Кара-Бак Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики Р.М., который пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 1,6 тонны огурцов, выращенных в Таджикистане.

После оформления соответствующих документов задержданный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/413940
Теги:
контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан
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