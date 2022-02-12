Пограничники пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан огурцов из Таджикистана

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что 12 февраля 2022 года пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза (овощей) через границу.

Уточняется, что в ходе несения службы местности Кара-Бак Баткенского района пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики Р.М., который пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан более 1,6 тонны огурцов, выращенных в Таджикистане.

После оформления соответствующих документов задержданный водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.