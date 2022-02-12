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На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна

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Один из нескольких действующих вулканов Европы - Этна на юге Италии впервые с начала года изверг пепел и лаву, пишет "Анадолу".

Вулкан высотой около 3 тысяч метров, расположенный на острове Сицилия", не извергался несколько месяцев.

Как сообщают итальянские СМИ, извержение в районе юго-восточного кратера вулкана началось накануне вечером и длилось до поздней ночи. Высота столбов пепла достигла 10 км.

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) выпустил "красный код" для авиации.

В аэропорту Фонтанаросса в Катании, ближайшем к вулкану, пока продолжают выполнять рейсы.

Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) также выпустил "красный код" предупреждения для полетов вокруг острова из-за извержения вулкана.

В аэропорту Фонтанаросса в Катании, ближайшем к вулкану, продолжают выполнять рейсы.


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URL: https://www.vb.kg/413941
Теги:
мировые новости
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