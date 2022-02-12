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Смартфон научили определять свертываемость крови

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- Канат Кожоев
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Американские медики придумали, как с помощью вибромоторов и камер смартфонов быстро оценивать свертываемость крови. Этот подход упростит жизнь пациентам, которые принимают лекарства для борьбы с образованием тромбов, надеются ученые. Описание их разработки опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Раньше врачам приходилось вручную трясти пробирки для оценки скорости сворачивания крови. Эта процедура требует много крови и ее нельзя проводить дома. Наши алгоритмы позволяют проводить подобные измерения полностью автоматически с помощью вибромоторов смартфона", – рассказал один из разработчиков приложения, профессор Вашингтонского университета Шиям Голлакота.

Нарушения в работе клеток и белков, участвующих в сворачивании крови, часто приводят к опасным нарушениям в работе организма. Низкий уровень их активности повышает риск внутренних кровотечений, а чрезмерно высокий – способствует появлению тромбов в крупных кровеносных сосудах, инсультов и инфарктов.

В подобных случаях врачи выписывают пациентам препараты для борьбы с образованием тромбов. Эффективность их действия сильно зависит от индивидуальных особенностей организма. Это вынуждает медиков и больных постоянно отслеживать, как те или иные лекарства влияют на свертываемость крови.

Голлакота и его коллеги разработали алгоритм, который позволяет ускорить и автоматизировать эту процедуру. Для этого, по словам ученых, необходим лишь простой набор реагентов, ускоряющих свертывание крови, а также смартфон с камерой и вибромоторами.

Мобильная проверка свертываемости

Его работа основывается на том, что в результате сворачивания в крови образуется много белковых волокон, которые мешают движению всего, что присутствуют в жидкости. Соответственно, чем активнее сворачивается кровь, тем быстрее будет замедляться движение частиц.

Руководствуясь этим соображением, ученые проследили, как будет меняться движение микрочастицы из меди, если поместить ее в каплю сворачивающейся крови, а затем подвергнуть разным типам вибраций. Как показал эксперимент, подобные наблюдения позволяют оценить свертываемость крови почти со столь же высокой точностью, как и лабораторные тесты.

Простота этого подхода натолкнула ученых на мысль создать тестовую систему на основе смартфона, а также специальной емкости для крови, напечатанной на 3D-принтере. Общая себестоимость одного теста на базе этой платформы, по оценкам исследователей, составляет около 2,5 рублей.

Свою разработку ученые проверили на образцах крови 140 добровольцев, обратившихся в клинику университета, а также 80 носителей различных проблем со свертываемостью крови. Как показали последующие опыты, приложение для смартфонов столь же эффективно определяло скорость сворачивания крови, как и коммерческие тестовые системы.


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URL: https://www.vb.kg/413943
Теги:
медицина, технология, мировые новости
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