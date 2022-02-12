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Нацстатком отмечает рост реальных доходов населения

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- Александра Василькова
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Номинальные денежные доходы населения республики в январе - сентябре 2021 года составили 397 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2020-го увеличились на 20 процентов, сообщает Национальный статистический комитет.

Вместе с тем, объем реальных денежных доходов населения, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, в рассматриваемом периоде в целом по республике составил 355,2 миллиарда сомов (+7.5 процента к январю - сентябрю 2020 года).

Денежные доходы на душу населения за вычетом обязательных платежей и взносов составили 6 тысяч 511,9 сома в месяц, увеличившись на 18,5 процента.


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URL: https://www.vb.kg/413945
Теги:
население, Кыргызстан, деньги, экономика
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