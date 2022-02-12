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Перепись населения и жилфонда впервые пройдет электронном формате

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- Алина Мамаева
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Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев принял участие в коллегии Национального статистического комитета, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов представил информацию о результатах деятельности ведомства в прошедшем году и планах на 2022 год.

В свою очередь Арзыбек Кожошев отметил, что эффективное социально-экономическое развитие страны связано с необходимостью своевременного получения и анализа официальной статистической информации.

Он добавил, что 22 октября 2021 года принято решение о подготовке и проведении в 2022 году переписи населения.

"Предстоящее проведение переписи населения и жилищного фонда впервые будет осуществляться в электронном формате с использованием переписчиками мобильного приложения. Это крупномасштабное мероприятие республиканского значения которое мы должны провести на должном уровне", - отметил первый зампред кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/413947
Теги:
Арзыбек Кожошев, Нацстатком, перепись населения, Кыргызстан, кабмин
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