Перепись населения и жилфонда впервые пройдет электронном формате

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев принял участие в коллегии Национального статистического комитета, сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов представил информацию о результатах деятельности ведомства в прошедшем году и планах на 2022 год.

В свою очередь Арзыбек Кожошев отметил, что эффективное социально-экономическое развитие страны связано с необходимостью своевременного получения и анализа официальной статистической информации.

Он добавил, что 22 октября 2021 года принято решение о подготовке и проведении в 2022 году переписи населения.

"Предстоящее проведение переписи населения и жилищного фонда впервые будет осуществляться в электронном формате с использованием переписчиками мобильного приложения. Это крупномасштабное мероприятие республиканского значения которое мы должны провести на должном уровне", - отметил первый зампред кабмина.