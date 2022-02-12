КР отменит требование о ПЦР-тесте для прибывающих в страну привитых граждан

Кыргызстан отменяет карантин по COVID-19 для контактных и обязательный ПЦР-тест вакцинированным при въезде в страну. Об этом стало известно в ходе заседания Штаба по борьбе с коронавирусом нового типа.

На заседании Минздрав проинформировал о текущей эпидемиологической ситуации, а также была заслушана информация о темпах вакцинации против COVID-19. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил ускорение темпов вакцинации.

По итогам обсуждений Минздраву поручено с 11 февраля внести изменения, предусматривающие отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также обязательное требование наличия ПЦР-теста для вакцинированных, прибывающих на территорию Кыргызстана.

Таким образом, при въезде в республику необходимо будет предъявить справку о ПЦР-тесте или же сертификат о вакцинации, говорится в сообщении.