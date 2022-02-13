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В Сокулукском районе открылся новый ЦОН

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- Алина Мамаева
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Министерство цифрового развития (МЦР) запустило в работу новый Центр обслуживания населения в селе Ново-Павловка Сокулукского района Чуйской области. Заместитель министра цифрового развития Залкарбек Карыбеков, аким Сокулукского района Айтибаев Курбанбек и глава Новопавловского айыл окмоту Омуров Орозбек сегодня ознакомился с деятельностью данного ЦОН, сообщает пресс-служба МЦР.

ЦОН открылся при содействии государственной администрации Сокулукского района и Новопавловского айыл окмоту. Его площадь составляет 122 квадратных метров и оснащен современным оборудованием, удобной зоной ожидания, справочно-информационной стойкой, установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения.

Отмечено, что это второй ЦОН, который открылся в Сокулукском районе, учитывая густонаселенность региона. Население Сокулукского района составляет порядка 200 000 граждан. Данный ЦОН может обслуживать в среднем ежедневно до 200-250 граждан.

В Центре обслуживания населения Сокулукского района предоставляются все услуги по ЗАГС, паспортизации и регистрации населения, а также услуги по вопросам гражданства и получения вида на жительство.

ЦОН находится по адресу село Ново-Павловка, ул. Фрунзе 278, здание отделения связи.


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URL: https://www.vb.kg/413952
Теги:
Сокулукский район, Кыргызстан, ЦОН
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