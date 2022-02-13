В КР обсудили организацию Евразийского экономического форума

Первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев и министр ЕЭК Сергей Глазьев обсудили организацию Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Арзыбек Кожошев встретился с министром Евразийской экономической комиссии, академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым.

В ходе встречи стороны детально обсудили вопросы организации предстоящего Евразийского экономического форума, который пройдет в мае текущего года в городе Бишкеке.

Арзыбек Кожошев озвучил предложения Кыргызской Республики для включения в повестку Евразийского экономического форума, а также рассказал о своем видении того, как должно быть организовано данное мероприятие.

В свою очередь Сергей Глазьев как руководитель программного комитета Евразийского экономического форума подтвердил готовность рассмотреть указанные предложения, отметив, что это будет первый Евразийский экономический форум, который важно провести на должном уровне.