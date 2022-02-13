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В КР обсудили организацию Евразийского экономического форума

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- Алина Мамаева
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Первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев и министр ЕЭК Сергей Глазьев обсудили организацию Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Первый заместитель председателя кабинета министров КР Арзыбек Кожошев встретился с министром Евразийской экономической комиссии, академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым.

В ходе встречи стороны детально обсудили вопросы организации предстоящего Евразийского экономического форума, который пройдет в мае текущего года в городе Бишкеке.

Арзыбек Кожошев озвучил предложения Кыргызской Республики для включения в повестку Евразийского экономического форума, а также рассказал о своем видении того, как должно быть организовано данное мероприятие.

В свою очередь Сергей Глазьев как руководитель программного комитета Евразийского экономического форума подтвердил готовность рассмотреть указанные предложения, отметив, что это будет первый Евразийский экономический форум, который важно провести на должном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/413960
Теги:
ЕЭК, Кыргызстан, кабмин
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