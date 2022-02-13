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В Британии построили экологическую тюрьму без решеток

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В Великобритании появилась экологическая тюрьма без решеток. В нее уже прибыл первый заключенный, передает LadBible.

Здания построены из переработанных материалов, электроэнергией, водой и отоплением блоки обеспечиваются за счет установленных на крышах солнечных батарей.

Строительство тюрьмы обошлось в 344 миллиона долларов. Камеры в казенном учреждении светлые и просторные, тут также есть спортивные площадки, футбольное поле и сады с ландшафтным дизайном.

Тюрьма может вместить до 1 680 заключенных.

Отмечается, что это уже четвертая экологически чистая тюрьма в Великобритании. Подобные есть в Веллингборо и Нортгемптоншире.


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URL: https://www.vb.kg/413967
Теги:
мировые новости
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