КР помогут эфективно управлять интеллектуальными правами в цифровой среде

Ассоциации IPChain подписала соглашения с Министерством образования и науки и Национальной академией наук Кыргызстана. Документы направлены прежде всего на развитие блокчейн-инфраструктуры для сферы интеллектуальной собственности Кыргызстана.

Представительство Ассоциации IPChain в КР берет на себя обязательство оказывать партнерам всю необходимую помощь в работе над повышением эффективности управления интеллектуальными правами в цифровой среде, по стандартизации процессов и внедрению лучших мировых практик.

Стороны заявили о намерении способствовать совершенствованию законодательной базы республики в области управления интеллектуальными правами с применением новейших информационно-коммуникационных технологий. Сотрудничество с IPChain расширит возможности кыргызских креативных индустрий по коммерциализации своей интеллектуальной собственности. Им предоставляются электронные площадки и сервисы, позволяющие не только хранить цифровые объекты, фиксировать интеллектуальные права, но и заключать online лицензионные сделки.

Председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш отметил, что, по его оценке, КР готова к цифровой трансформации.

"Согласно международному исследованию Digital Riser 2021, с 2018 по 2020 год Кыргызстан поднялся на 22 пункта в рейтинге цифровизации. С точки зрения динамики он обогнал Россию и Украину. Мы уже не первый год сотрудничаем с республикой, помогая правительству кардинально реорганизовать сферу интеллектуальной собственности. Уверен, что развертывание общественно-сетевой блокчейн-инфраструктуры будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности кыргызской экономики", - подчеркнул он.

По словам управляющей IT-портфелем Ассоциации IPChain Валерии Брусникиной, благодаря внедрению в деятельности "Кыргызпатента" разработанного IPChain программного решения "Гиперграф" ему удалось существенно повысить качество распределения роялти между авторами. В 2020 году 784 автора и исполнителя получили в общей сложности 7.4 млн сомов.

Совместно с Министерством образования и науки КР представительство IPChain будет работать над расширением объема и доступности негосударственных онлайн-услуг в области интеллектуальной собственности. Сроки предоставления этих услуг должны сократиться, а качество – повыситься. Кроме того, планируется упростить процедуры разрешения споров об интеллектуальных правах, в том числе – в порядке досудебного урегулирования.

Заместитель министра образования и науки Айгуль Абдраева подчеркнула, что цифровизация государственных и негосударственных услуг в сфере интеллектуальной собственности существенно упрощает использование сервисов жителями отдаленных районов страны.

"Создавая электронные платформы для депонирования произведений, заключения лицензионных сделок или досудебной медиации, государство устраняет дискриминацию по признаку места проживания. Для тог чтобы подать документы на регистрацию, заключить договор или даже урегулировать спор, больше не нужно ехать в столицу. Я убеждена, что лучшие практики цифровой трансформации, электронного правительства, государства как сервиса успешно приживутся в Кыргызской Республике", - сказала она.

Представительство IPChain безвозмездно и без ограничения срока использования предоставит Национальной академии наук Кыргызской Республики технологические решения для совершенствования информационной системы государственного учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, партнеры готовы содействовать экспорту прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, расширению возможностей кыргызских правообладателей по выходу на глобальные рынки технологий, творческой продукции и высокотехнологичных услуг.

Сотрудничество с IPChain будет включать не только научно-технические, но и культурно-образовательные проекты, отметил президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев.

"Культура и образование во многом формируют в обществе тот климат, в котором возможен экономический рост. Мы будем развивать культуру обращения с результатами интеллектуальной деятельности, повышать компетенции бизнес-среды и разнообразных общественно-профессиональных групп в том, что касается интеллектуальных прав", - добавил Мурат Джуматаев.

Совместно с НИИ инновационного развития при Кыргызско-Российском Славянском университете представительство IPChain будет создавать и распространять программные решения, позволяющие депонировать объекты интеллектуальных прав и совершать сделки с правами, в том числе с использованием смарт-контрактов. Благодаря этим совместным усилиям информация о произведениях, изобретениях и других творческих продуктах, включая их правообладателей, станет более доступной. Это позволит бизнесу эффективнее коммерциализировать большой объем нематериальных активов, а их создателям – увеличить законный доход от результатов интеллектуальной деятельности.

Директор НИИ Валерий Лелевкин отметил, что высокотехнологичный и креативный бизнес не может развиваться, если его продукт не защищен.

"Творческий продукт сегодня имеет преимущественно цифровую форму, а значит, его охрана, защита и коммерциализация тоже должны задействовать электронный инструментарий. Уверен, что вместе с IPChain мы решим эту задачу", - отметил Лелевкин.