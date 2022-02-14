Ученые нашли способ сделать безалкогольное пиво на вкус, как настоящее

Ученые из Копенгагена заявили, что смогли создать безалкогольное пиво, которое по вкусу ничем не отличается от настоящего. Все дело в особом ингредиенте - монотерпеноидах, произведенных необычным способом. Они добавляются в уже готовый напиток.

"Главное, чего не хватает безалкогольному пиву - аромата и вкуса хмеля. Спирт необходим, чтобы хмель передал пиву свой уникальный вкус, - рассказал профессор Копенгагенского университета Сотириос Кампранис. - Когда вы удаляете алкоголь из пива, например, нагревая его, вы также убиваете и аромат".

Спустя много лет исследований Кампранис и его коллеги нашли способ производить небольшие молекулы, называемые монотерпеноидами, которые и придают напитку вкус хмеля. Помогли пекарские дрожжи - их превратили в "микрофабрики" по выращиванию нужных молекул.

"Это меняет правила игры для безалкогольного пива, - отметил Кампранис. - В долгосрочной перспективе мы хотим изменить пивоваренную промышленность с помощью нашего метода".