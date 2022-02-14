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Сотрудники судебной системы соболезнуют родным Молдомусы Конгантиева

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- Айжан Мамбеталиева
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Судебная система выражает соболезнование родным и близким экс-министра внутренних дел Молодомусы Конгантиева.

Судьи и сотрудники аппарата Верховного суда и местных судов, а также Совет ветеранов судебной системы выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи безвременной кончиной генерал-лейтенанта милиции в отставке Конгантиева Молдомусы Ташболотовича.

"Конгантиев Молдомуса Ташболотович бесспорно внес значительный личный вклад в дело по совершенствованию работы правоохранительных органов и борьбе с преступностью, а также обеспечению общественной безопасности. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/413982
Теги:
Верховный суд, ветераны, соболезнование, суд, Кыргызстан, МВД
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