Сотрудники судебной системы соболезнуют родным Молдомусы Конгантиева

Судебная система выражает соболезнование родным и близким экс-министра внутренних дел Молодомусы Конгантиева.

Судьи и сотрудники аппарата Верховного суда и местных судов, а также Совет ветеранов судебной системы выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи безвременной кончиной генерал-лейтенанта милиции в отставке Конгантиева Молдомусы Ташболотовича.

"Конгантиев Молдомуса Ташболотович бесспорно внес значительный личный вклад в дело по совершенствованию работы правоохранительных органов и борьбе с преступностью, а также обеспечению общественной безопасности. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.