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В Балыкчы задержали четырех мужчин, которые воровали аккумуляторы

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщает, что 22-января в ОВД города Балыкчы с заявлением обратился местный житель У.М. 1966 г.р. Согласно поступившему заявлению в ночь с 21 на 22 января, во дворе дома неизвестными лицами были украдены два аккумулятора в из автомашины марки "Камаз". Также в феврале этого года поступило еще три аналогичных заявлений от других жителей города.

Были возбуждены уголовные дела по факту кражи. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники ОУР ОВД Балыкчы установили и задержали четырех граждан:

1. Житель города Балыкчы 2003 г.р. Ж.Э.

2. Житель города Балыкчы 2003 г.р.Т.М.

3. Житель города Балыкчы 2003 г.р.М.Б.

4. Житель города Балыкчы 2003 г.р. К.Э.

Задержанные водворены в ИВС Балыкчинского ГОВД до принятия меры пресечения судом. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/413989
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, кража, МВД, УВД
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