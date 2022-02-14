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Прогноз погоды до 16 февраля. Сегодня и завтра ожидается снег

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 14 по 16 февраля.

Бишкек

14 февраля днем и 15 февраля снег.

16 февраля ночью снег, днем без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Чуйская область

14 февраля ночью без осадков. Днем в отдельных районах снег.

15 февраля на большей части территории временами снег.

16 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Таласская область

14 февраля днем в отдельных районах снег.

15 февраля на большей части территории временами снег.

16 февраля без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ошская область

14 февраля ночью без осадков.

14 февраля днем, 15 февраля и 16 февраля ночью на большей части территории снег.

16 февраля днем в отдельных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Джалал-Абадская область

14 февраля днем и 15 февраля на большей части территории снег.

16 февраля ночью в отдельных районах снег. Днем в предгорных и горных районах снег, в долиной зоне без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Баткенская область

14 февраля днем и 15 февраля ночью в отдельных районах снег.

15 февраля днем на большей части территории временами снег.

16 февраля без осадков.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Иссык-Кульская область

14 февраля без осадков.

15 февраля днем и 16 февраля ночью на большей части территории снег.

16 февраля днем в отдельных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14-15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Нарынская область

14 февраля без осадков.

15 февраля ночью в отдельных районах, днем на большей части территории временами снег.

16 февраля в отдельных районах снег.

На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 14 февраля днем и 15 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.


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URL: https://www.vb.kg/413990
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Кыргызстан, прогноз погоды
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