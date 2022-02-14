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Хабиб отправил в нокаут Холлуэя в бою в метавселенной

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- Айжан Мамбеталиева
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отправил в нокаут Макса Холлуэя во время боя в метавселенной для геймеров LegionFarm. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В течение поединка российский боец брал на себя инициативу, обрушиваясь на Макса Холлуэя с серией быстрых ударов. В общей сложности Хабиб Нурмагомедов нанес 98 ударов своему оппоненту, а Макс только 65 ударов.

В небольшом послематчевом интервью Нурмагомедов признался, что он получил настоящее удовольствие от боя, и заметил, что за метавселенными стоит будущее.

"29-0 в реальной жизни, 1-0 в метавселенной. Поздравляю!" - написал BEKONXX.


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URL: https://www.vb.kg/413993
Теги:
Интернет, спорт, Хабиб Нурмагомедов, мировые новости
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