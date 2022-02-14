Коллективу Департамента пробации представили нового директора

Казаков Кубан Каленович назначен директором Департамента пробации при Министерстве юстиции. Соответствующее распоряжение от 10 февраля 2022 года подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Заместитель министра юстиции Зарылбек уулу Алмазбек 11 февраля представил коллективу департамента пробации вновь назначенного директора. К слову, 26 января текущего года распоряжением кабмина назначен новый заместитель министра юстиции Зарылбек уулу Алмазбек, который ранее занимал пост директора данного ведомства.