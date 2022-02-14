Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Пограничники пресекли незаконный перегон скота на границе

194  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ по Джалал-Абадской области пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота через границу.

В ходе несения службы в местности Турбаза Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал гражданина, который пытался нелегально переправить из Кыргызстана в Узбекистан.

Задержанным оказался гражданин Кыргызстана Т.А., 1986 г.р.

По предварительным данным, стоимость крупнорогатого скота составила 180 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413998
Теги:
Погранслужба, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  