Пограничники пресекли незаконный перегон скота на границе

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ по Джалал-Абадской области пресекли незаконный перегон крупнорогатого скота через границу.

В ходе несения службы в местности Турбаза Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал гражданина, который пытался нелегально переправить из Кыргызстана в Узбекистан.

Задержанным оказался гражданин Кыргызстана Т.А., 1986 г.р.

По предварительным данным, стоимость крупнорогатого скота составила 180 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.