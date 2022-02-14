Предстоит насыщенная событиями неделя. Гороскоп с 14 по 20 февраля

Предстоит насыщенная событиями неделя. В середине недели, 16 февраля, нас ожидает Полнолуние, а 18 февраля Солнце переходит в зодиакальное созвездие Рыбы. В понедельник до обеда продумайте стратегию на неделю, постарайтесь уладить спорные вопросы.

Овен – чрезмерная настойчивость знакомых и коллег должна вас насторожить, поскольку вам пытаются навязать невыгодные финансовые правила игры, даже не давая время для раздумий. Возьмите паузу и хорошо всё обдумайте, прежде чем дадите ответ. Уединение и тишина помогут сосредоточиться на своих мыслях, что убережёт вас от необдуманных и убыточных действий, помогая не только сохранить, но и увеличить сбережения. Удастся поправить здоровье, благодаря отдыху и профилактическим процедурам.

Телец – вступая в споры с руководством и влиятельными людьми, вы можете не рассчитать своих ресурсов и в итоге потерпеть поражение, а в длительной перспективе столкнуться с препонами при получении документов и нужных разрешений. Направьте свою энергию на развитие совместных дел, участие в различных мероприятиях, как деловых, так и развлекательных. Вместе с друзьями и сослуживцами вы можете и преуспеть в бизнесе, и хорошо повеселиться.

Близнецы – от обилия информации голова может пойти кругом, но пользы от разговоров и дальних поездок окажется немного. Суета способна навредить вашему здоровью. Сосредоточьте силы на общении с руководством и влиятельными людьми, решении вопросов, которые требуют посещения госорганов. Неожиданная поддержка ваших идей, содействие в получении документов поможет в разрешении даже непростых задач. Уделите время своему здоровью. Вам посчастливиться попасть на приём к нужному специалисту.

Рак – оригинальные идеи друзей и новых знакомых лягут в основу совместных проектов, побудят к развитию и получению новых знаний. Возможны дальние поездки, расширение круга общения. Онлайн тренинги и конференции также посодействуют достижению желаемых целей. А финансовые начинания полны риска ввиду отсутствия опыта и необходимой информации. В вопросах инвестиций и покупок доверять мнению других людей не спешите.

Лев – диаметрально противоположные мнения станут камнем преткновения в обсуждении важных вопросов как с деловыми партнёрами, так и руководством. Отсутствие готовности к поиску компромисса может послужить причиной конфликтов. Зато вы можете существенно поправить финансовое положение, и в этом случае содействие руководства и влиятельных людей пойдёт на пользу. Отложите споры до лучших времён и пополняйте казну, решайте вопросы с документами.

Дева – бросив все силы на работу, вы можете утонуть в рутине нескончаемых дел, а значимых результатов заметно не будет. Повышенные нагрузки могут отразиться не лучшим образом на здоровье. Пересмотрите свой распорядок дни и уделите больше внимания общению. Деловые партнёры могут предложить участие в перспективных проектах, а близкие люди организуют увлекательный досуг. Новые впечатления наполнят вас энергией и подвигнут на подвиги. Возможны поездки, а также романтические встречи.

Весы – доходы удастся увеличить благодаря работе. Положительно на финансовом потоке отразится смена места работы, либо обретение дополнительной работы. Несмотря на плотный график, с делами вы будете легко управляться, уделяя время здоровью и красоте. Лёгкие деньги, которые сулят различные инвестиционные программы окажутся не такими и доступными, какими казались изначально. Повремените с покупками и развлечениями. Любовные романы окажутся мимолётными интрижками, а покупки невыгодными.

Скорпион – дома вашим инициативам могут препятствовать домочадцы, критикуя каждое ваше действие. Решения, связанные с преобразованиями в собственном бизнесе и доме могут оказаться поспешными. Принимайте участие в деловых мероприятиях, развивайте деловое и творческое сотрудничество. Деловых партнёров заинтересуют ваши возможности и, дополнив их своими идеями, они будут готовы к заключению договоров. Досуг, проведённый вместе с домочадцами вне стен дома, поможет восстановить гармонию.

Стрелец – комментарии некоторых знакомых, как в реальном общении, так и в социальных сетях могут задеть за живое, но не теряйте времени даром на споры. Увлёкшись словесными битвами, вы растратите силы и энергию впустую. Продолжайте заниматься развитием своего бизнеса, преобразованиями в доме, а также профилактическим лечением. Вы многое успеете сделать и при этом сохранить свои нервы.

Козерог – пытаясь соответствовать возникающим трендам в моде, развлечениях, инвестициях вы можете пустить деньги на ветер, пробив существенную брешь в бюджете. Придержав деньги при себе, вы сможете чуть позже удачно ими распорядиться, а пока получайте знания, занимайтесь развитием дружеских отношениях, прокладывайте путь к сердцу любимому человеку. Возможны продуктивные поездки.

Водолей – личная неприязнь будет главной причиной конфликтов. Постарайтесь не реагировать на придирки сослуживцев и домочадцев. Переведя разговор в деловое, конструктивное русло, вы избежите проблем и достигнете неплохих результатов. Совершённые коммерческие сделки и прочие вложения денег будут выгодными и принесут незапланированные доходы. Удачны покупки и сделки с недвижимостью.

Рыбы – волнение, навеянное слухами, может создавать суету и усталость. Отдохните и претворяйте свои идеи в жизнь. Вы сможете достичь заметных успехов в работе, учёбе и личной жизни, если будете действовать без оглядки на прошлые неудачи. Ваши идеи привлекут внимание, что расширит круг общения, а первые победы укрепят веру в свои силы. Наступает время для появления на публике. Ваше участие в различных мероприятиях улучшит имидж.

Астролог Андрей Рязанцев