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В Бишкеке появились специальные урны для хлеба

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- Айжан Мамбеталиева
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Инициатором проекта выступают молодые активисты, которые решили внести свой вклад в привитие у жителей столицы сортировки мусора. Такой подход поспособствует уменьшению числа бродячих животных у мусорных баков.

Вывоз просроченных хлебобулочных изделий активисты берут на себя, чем облегчают труд сотрудников муниципального предприятия "Тазалык". В течение года в планах установить 1500 таких урн.

Муниципалитет столицы благодарит активистов за проявленную инициативу и неравнодушие к чистоте в городе, а жителей столицы просит использовать урны по назначению – оставлять там хлеб.


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URL: https://www.vb.kg/414001
Теги:
молодежь, Бишкек, активисты, Тазалык
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