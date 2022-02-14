В Бишкеке появились специальные урны для хлеба

Инициатором проекта выступают молодые активисты, которые решили внести свой вклад в привитие у жителей столицы сортировки мусора. Такой подход поспособствует уменьшению числа бродячих животных у мусорных баков.

Вывоз просроченных хлебобулочных изделий активисты берут на себя, чем облегчают труд сотрудников муниципального предприятия "Тазалык". В течение года в планах установить 1500 таких урн.

Муниципалитет столицы благодарит активистов за проявленную инициативу и неравнодушие к чистоте в городе, а жителей столицы просит использовать урны по назначению – оставлять там хлеб.