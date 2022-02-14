Психолог назвала способ вылечить постковидную депрессию

Клинический и семейный психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Екатерина Баженова рассказала, как можно вылечить постковидную депрессию. Эффективный способ она назвала в разговоре с "Мослентой".

Постковидная депрессия может появиться после перенесенного COVID-19 в составе постковидного синдрома или как самостоятельное расстройство. Оно характеризуется упадком сил, снижением настроения и проблемами с либидо. При тяжелом течении расстройства у пациента могут возникать суицидальные мысли.

Психолог отметила, что, несмотря на страх многих россиян перед походом к психиатру, именно к врачу этой специализации стоит обращаться при перечисленных симптомах. "Если открывается язва - никто не думает, что пройдет само, идут к гастроэнтерологу и начинают лечиться, пока это не перешло в тяжелую стадию. В случае депрессии - схема та же. Это тоже болезнь", - пояснила эксперт, призвав не запускать ситуацию.

Баженова подчеркнула, что грамотно подобранный специалист назначит лечение или отправит пациента на консультацию или анализы к другим врачам. "Повышенная утомляемость может быть вызвана тем же снижением железа. Но даже в случае, если это реальная депрессия -правильно подобранная схема лечения поможет не просто не ухудшить это состояние, но и оперативно справиться с ним", - заключила эксперт.