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Первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" показал Amazon

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- Алина Мамаева
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Ролик показали во время Супербоула-2022.

Сериал, во многом основанный на примечаниях к роману Толкина, расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья - за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе.

В шоу будет множество сюжетных линий и больше двадцати центральных персонажей - как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманных специально для "Колец власти". Среди них - молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума во времена его расцвета.

Первые кадры и детали о шоу опубликовали за несколько дней до релиза трейлера, рассказав о героях и о тоне сериала в целом. "Кольца власти" стартуют на Amazon Prime Video 2 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/414010
Теги:
кино, культура, мировые новости
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