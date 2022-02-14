Первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" показал Amazon

Ролик показали во время Супербоула-2022.

Сериал, во многом основанный на примечаниях к роману Толкина, расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья - за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе.

В шоу будет множество сюжетных линий и больше двадцати центральных персонажей - как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманных специально для "Колец власти". Среди них - молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума во времена его расцвета.

Первые кадры и детали о шоу опубликовали за несколько дней до релиза трейлера, рассказав о героях и о тоне сериала в целом. "Кольца власти" стартуют на Amazon Prime Video 2 сентября.