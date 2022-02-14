Более 27 миллионов сомов не досчитались в МП "Бишкексвет"

В Бишкеке в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Бишкексвет" возбуждено уголовное дело по причинению ущерба в размере более 27 миллионов сомов. Об этом сообщает генеральная прокуратура.

Сообщается, что прокуратурой Бишкека проведена проверка в муниципальном предприятии "Бишкексвет" на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства.

Прокурорской проверкой установлено, что ответственными должностными лицами МП "Бишкексвет" допущена недостача товарно-материальных ценностей и другого имущества. в результате которого государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 189 тысяч 678 сомов.

По этому факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР, в настоящее время по делу проводится расследование.