Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

Более 27 миллионов сомов не досчитались в МП "Бишкексвет"

284  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Бишкексвет" возбуждено уголовное дело по причинению ущерба в размере более 27 миллионов сомов. Об этом сообщает генеральная прокуратура.

Сообщается, что прокуратурой Бишкека проведена проверка в муниципальном предприятии "Бишкексвет" на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства.

Прокурорской проверкой установлено, что ответственными должностными лицами МП "Бишкексвет" допущена недостача товарно-материальных ценностей и другого имущества. в результате которого государству причинен ущерб в размере 27 миллионов 189 тысяч 678 сомов.

По этому факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР, в настоящее время по делу проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414014
Теги:
Бишкексвет, Генеральная прокуратура, Бишкек, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  