Пограничники пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пограничники Баткенского пограничного отряда пресекли несколько фактов незаконного провоза груза через границу.

В местности Как-Сай Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил и задержал гражданина Кыргызстана М.Н., который перегружал строительные доски в грузовую автомашину КамАЗ. Доски были нелегально привезены из Таджикистана, гражданин М.Н., перегрузив строительный материал в свою машину, планировал реализовать их на территории Кыргызстана. Кроме того, у него отсутствовали разрешительные документы на груз.

Позже в местности Кара-Бак пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину марки Hyundai Porter под управлением гражданина Кыргызстана - М.С. По предварительным данным, водитель пытался провезти из Таджикистана в Кыргызстан товары народного потребления.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.