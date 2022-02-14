Конференция в Джалал-Абаде "Русский язык и культура" удивила своим размахом

В Джалал-Абаде провели международную конференцию "Русский язык и культура в Кыргызстане: история и современность, проблемы и перспективы взаимодействия", которая прошла в Международном университете имени Канторо Токтомаматова.

Интерес к теме подтверждает многочисленность участников: 115 участников - ученые и специалисты по филологии и педагогике, истории и политологии, этнографии и культурологии из вузов и научных учреждений Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Кыргызской Республики (КНУ, КГУ им. И. Арабаева, КГМА, ЖАГУ, СМУ, ОшГУ, БатГУ, НИМСИ, МНУ), а также представители органов местного самоуправления, различных учреждений и общественно-культурных объединений.

В числе участников стоит особо отметить представителей Российской академии наук, Международного гуманитарного университета им. П.П. Семенова-Тянь-Шанского (РФ, г. Санкт-Петербург), Российского центра науки и культуры, Русского центра Российского фонда "Русский мир" в г. Ош, Фонда "Евразийское поколение", Ассамблеи народов Кыргызстана по Жалал-Абадской области и Жалал-Абадской областной ассоциации "Славянская диаспора".

- Для меня была весьма привлекательной программа международной научно-практической конференции. Таких представительных по участникам конференций в Джалал-Абаде не было раньше. Чувствуется желание, какой-то творческий настрой. Просто праздник культуры и духовности посреди зимы. Во всех шести секциях рассматривалась самая злободневная тематика: как сохранить русский язык в Кыргызстане, на юге, как сделать так чтобы учителя могли овладевали искусством преподавания русского языка, и о том, что в Кыргызстане - русский язык - это уже часть культуры.

Интересно выступили куратор культурных и образовательных программ Русского дома (РЦНК) в Оше Елена Куканбаева, выпускник сельскохозяйственного института имени Скрябина Каныбек Тилекеев, группа академика Российской академии естествознания, доктора филологических наук, профессора Венеры Сабировой. Познавательным были выступления ученых Санкт-Петербурга, Казахстана, Бишкека и Оша.

Важно, что все профессионалы, занимающиеся изучением и преподаванием русского языка. смогли и высказаться и подискутировать, - сказала участник конференции Шарипова

Руководитель ассоциации " Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко поблагодарил профессорско-преподавательский состав МНУ имени Токтомаматова, в частности, преподавателя кафедры государственного и официального языков МНУ Гульнару Умурзакову за подаренный праздник культуры и духовности.

По его словам, в первую очередь большое спасибо надо говорить учителям русского языка, которые все годы со времен распада Советского Союза преподают этот предмет.

- У нас в Джалал-АБадской области у власти есть понимание важности изучения русского языка. И у населения эта потребность велика. Как пример, сельчане оплачивают дорогу учителю русского языка чтобы она из Джалал-Абда приезжала преподавать русский язык в отдаленное село 2 раза в неделю, причем попросили найти учительницу русской национальности. Мы оборудовали в диаспоре кабинет русского языка, но найти зарплату для учителя пока не можем, Есть потребность в курсах русского языка для глав местной администрации, адвокатов, милиционеров, для поступающих в вузы.

Да, конечно, говорят, что русский язык утратил позиции и становится фактором обеспечения государственных интересов, ибо мы зависимы от поддержки такого крупного партнера, как Россия, что русский язык становится языком миграции, ибо с нашей страны отправляется огромная армия трудовых мигрантов на просторы РФ, чтобы облегчить жизнь своим родственникам. И это горькая правда, к сожалению.

Мы отправляем своих родных в миграцию, но также отправляем детей разных национальностей учиться в российские вузы.Только через нашу организацию за время за 10 лет отправлено 1000 абитуриентов, которые получают различные знания. Мы стараемся поддерживать все инициативы, связанные с сохранением и изучением русского языка. Большой интерес вызывают конкурсы рисунков, чтения произведений русских поэтов. Сейчас, к примеру, идет конкурс, посвященный памяти артиста Ланового.

Наша организация входит в Ассамблею народов Кыргызстана и там мы все разговариваем на двух языках. Мы многонациональная страна, каждая этническая группа имеет свой собственный язык, и, хоть на юге кыргызы и узбеки легко могут понять друг друга, но есть еще дунгане, уйгуры, курды, турки, для которых русский язык стал языком межнационального общения, - отметил Малюженко.