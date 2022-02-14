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Невролог объяснила почему голова при "омикроне"

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- Наталья Крайнова
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Почему "омикрон" может приводить к появлению головной боли, объяснила в беседе с радио Sputnik врач-невролог Ольга Голубинская. Она уточнила, какие особенности имеет этот симптом, если он вызван коронавирусом.

По словам Голубинской, самым распространенным симптомом заражения штаммом коронавируса "омикрон" врачи называют продолжительный насморк. Но, помимо этого, пациенты часто жалуются на головную боль. У пациентов с COVID-19 это ощущение имеет свои особенности.

"Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при "омикроне". - Прим.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону", – пояснила Ольга Голубинская.

Снять "сдавливающую" головную боль, вызванную "омикроном", можно с помощью довольно простых средств, отметила врач.

"При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C. Можно еще прохладную повязку завязать на голове. Если это действительно вирус, то следует обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом", – посоветовала Голубинская.

Снизить риск возникновения головной боли в результате заражения "омикроном" можно с помощью вакцинации. Вероятность заболеть COVID-19 у привитого человека значительно ниже, чем у непривитого.


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URL: https://www.vb.kg/414027
Теги:
здоровье, коронавирус, омикрон
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