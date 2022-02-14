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В Туркменистане началась кампания перед внеочередными выборами президента

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- Наталья Крайнова
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В Туркменистане началась избирательная кампания перед намеченными на 12 марта внеочередными выборами президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство TDH.

По данным СМИ, Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила о начале 14 февраля избирательной кампании, включающей несколько этапов - выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.

В минувшую пятницу президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк маслахаты (верхней палаты парламента) заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение". В субботу Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила о проведении внеочередных президентских выборов 12 марта. О кандидатах, которые будут участвовать в выборах, пока не была объявлено.

Предыдущие выборы президента Туркмении состоялись 12 февраля 2017 года. На них 97,28% избирателей проголосовали за Бердымухамедова. В выборах участвовали еще восемь кандидатов, каждый из которых получил менее или чуть более 1% голосов. Очередные выборы главы государства должны были пройти в Туркмении в 2024 году.


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URL: https://www.vb.kg/414030
Теги:
Туркменистан
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