iPhone предупредит своего владельца о риске падения в ближайший год

Функция "устойчивость при ходьбе" в приложении "Здоровье" предупредит пользователя iPhone, если в ближайшие 12 месяцев он может упасть. Это очень важно, поскольку высокий риск падения может свидетельствовать о начинающемся заболевании или травме.Об этом пишет SecurityLab.

Работа функции основывается на том факте, что человек постоянно носит свой iPhone в кармане. Таким образом, специальная технология от компании Apple может постоянно следить за тем, как именно он ходит. Также можно носить устройство и в холдере, прикрепленном к поясу.

"Функция определяет, насколько вы устойчивы, кода ходите. Устойчивость также связана с риском падения. Чем меньше устойчивость, тем выше риск падения. "Устойчивость при ходьбе" не говорит о том, что вы упадете в какой-то конкретный момент, а просто предупреждает о возможности падения в ближайшие 12 месяцев", - поясняют в компании Apple.

Для того чтобы знать о возможном риске падения, нужно настроить "уведомления об устойчивости при ходьбе". Уведомления о низкой устойчивости могут стать поводом для визита к врачу.

Конечно, всегда есть вероятность неожиданного падения по той или иной причине, даже если ваш iPhone об этом не предупредил. К тому же, высокая устойчивость при ходьбе - не повод переставать беспокоиться о пожилых родственниках, риск падения у которых всегда выше.

Уведомления об устойчивости при ходьбе приходят только тогда, когда есть проблема. В таком случае визит к врачу будет не лишним.

Устройство также может осуществлять мониторинг асимметричности походки, скорости ходьбы, длину шага, скорость поднятия и спуска по лестнице и прочее.

Например, чем меньше процент асимметричности, тем здоровее походка. Несимметричная походка также может быть сигналом болезни, травмы или других проблем со здоровьем.