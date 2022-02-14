Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 95.60 - 97.00

iPhone предупредит своего владельца о риске падения в ближайший год

139  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Функция "устойчивость при ходьбе" в приложении "Здоровье" предупредит пользователя iPhone, если в ближайшие 12 месяцев он может упасть. Это очень важно, поскольку высокий риск падения может свидетельствовать о начинающемся заболевании или травме.Об этом пишет SecurityLab.

Работа функции основывается на том факте, что человек постоянно носит свой iPhone в кармане. Таким образом, специальная технология от компании Apple может постоянно следить за тем, как именно он ходит. Также можно носить устройство и в холдере, прикрепленном к поясу.

"Функция определяет, насколько вы устойчивы, кода ходите. Устойчивость также связана с риском падения. Чем меньше устойчивость, тем выше риск падения. "Устойчивость при ходьбе" не говорит о том, что вы упадете в какой-то конкретный момент, а просто предупреждает о возможности падения в ближайшие 12 месяцев", - поясняют в компании Apple.

Для того чтобы знать о возможном риске падения, нужно настроить "уведомления об устойчивости при ходьбе". Уведомления о низкой устойчивости могут стать поводом для визита к врачу.

Конечно, всегда есть вероятность неожиданного падения по той или иной причине, даже если ваш iPhone об этом не предупредил. К тому же, высокая устойчивость при ходьбе - не повод переставать беспокоиться о пожилых родственниках, риск падения у которых всегда выше.

Уведомления об устойчивости при ходьбе приходят только тогда, когда есть проблема. В таком случае визит к врачу будет не лишним.

Устройство также может осуществлять мониторинг асимметричности походки, скорости ходьбы, длину шага, скорость поднятия и спуска по лестнице и прочее.

Например, чем меньше процент асимметричности, тем здоровее походка. Несимметричная походка также может быть сигналом болезни, травмы или других проблем со здоровьем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414036
Теги:
здоровье, технологии, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  